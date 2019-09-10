كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة تتهم واشنطن بمحاولة إعاقة اتفاقية المنطقة الآمنة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة ترغب في العمل مع الولايات المتحدة في المناطق الآمنة، ولكن في الوقت الحالي، فإن نهج واشنطن تجاه القضية غير مرضٍ.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين: "منذ أن بدأنا المفاوضات، تم اتخاذ الخطوة الأولى مع الولايات المتحدة - إنشاء مركز تنسيق في المنطقة الآمنة ... نرى أنهم بدأوا في جره مرة أخرى".

متحدثًا في مؤتمر صحفي، صرح جاويش أوغلو، بأن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة كانت "تجميلية" فقط.

وأضاف المسؤول الكبير: "نرى أن الولايات المتحدة تحاول الإفراط في إنشاء منطقة آمنة. بينما تتخذ تدابير تجميلية، فإنها تواصل مساعدة وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني. إذا لم يكن التعاون مع الولايات المتحدة مثمرًا، فسنخطو إلى المنطقة بأنفسنا".

في يوم الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته وكالة "رويترز"، إن أنقرة لديها خلافات مع واشنطن "في كل خطوة" وسط مفاوضات بشأن إنشاء منطقة آمنة في سوريا.

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتسامح مع أي تأخير في إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا وستؤسسها وحدها إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة في تحقيق نتائج.

في أغسطس، وافقت أنقرة وواشنطن على إنشاء منطقة آمنة إلى الشرق من نهر الفرات تكون بمثابة منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق السورية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها تركيا إرهابية.

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ورداً على هذه الخطوة، قالت السلطات السورية، إن الاتفاقية الأمريكية التركية تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك القانون الدولي.

وبدأت واشنطن وأنقرة، الأحد، تسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك والأمريكيين في المنطقة الآمنة في سوريا، وشوهدت أولى هذه الدوريات بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض، على أن تعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها،

وقال على "تويتر"، المرصد السوري، إن القوات الأمريكية والتركية تسير دورياتها المشتركة في المناطق الحدودية بين مدينتي رأس العين وتل أبيض استكمالاً للمرحلة الثانية من اتفاق المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهد قوله، إن مركبات عسكرية تركية دخلت سوريا قرب تل أبيض لبدء دوريات مشتركة مع الجيش الأمريكي في "منطقة آمنة". وقال إن مركبات ترفع العلم التركي انضمت إلى أخرى في سوريا ترفع العلم الأمريكي على بعد قرابة 15 كيلومتراً إلى الشرق من بلدة أقجة قلعة الحدودية التركية بالقرب من تل أبيض في سوريا.

كما أفادت وكالة "فرانس برس" بدخول ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأميركية قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من أغسطس، ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية.

وقال المرصد إن القوات التركية لن تدخل مدينة تل أبيض، الواقعة في ريف الرقة الشمالي، وستعود إلى مواقعها بعد انتهاء الوقت المخصص لعمل الدوريات.

ونشر موقع "روسيا اليوم" مقطع فيديو أظهر الدوريات الأميركية - التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.