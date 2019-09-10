سطات.. جريمة بشعة تنهي حياة فتاة

لفظت شابة، صباح اليوم الثلاثاء، أنفاسها الأخيرة بعد تلقيها طعنات قاتلة من قبل مجهول، على مستوى الجهتين اليمنى، واليسرى، في حي “مبروكة” في مدينة سطات.
وقالت مصادر”اليوم24″ إن الضحية فارقت الحياة، بعد نقلها إلى قسم المستعجلات في مستشفى الحسن الثاني في سطات، متأثرة بجروحها.
وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة جثة الهالكة على مستودع الأموات في المستشفى ذاته، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على أوامر النيابة العامة.
وتمكنت العناصر الأمنية، فور علمها بالحادث، من إلقاء القبض على المشتبه فيه، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه حول المنسوب إليه في انتظار عرضه على العدالة.
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