إقليم المضيق – الفنيدق: أزيد من 50 ألف تلميذ يلتحق بمختلف المؤسسات التعليمية

كشفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في المضيق، أمس الاثنين، أن عدد التلاميذ الملتحقين بمختلف المؤسسات التعليمية في إقليم المضيق – الفنيدق برسم الموسم الدراسي الحالي، بلغ أزيد من 50 ألف تلميذ، وتلميذة.

وأفادت المديرية ذاتها، خلال الموسم الدراسي، الذي انطلق تحت شعار “من أجل مدرسة مواطنة دامجة” أن عدد التلاميذ يتوزعون على 30 ألفا و60 تلميذا بالمستوى الابتدائي، (من بينهم 14 ألفا و447 تلميذة)، و13 ألفا و85 تلميذا بالمستوى الإعدادي، (من بينهم 6663 تلميذة)، و6994 تلميذا بالمستوى الثانوي التأهيلي (من بينهم 3989 تلميذة).

وأضافت المديرية نفسها أن عدد المؤسسات التعليمية، التي خصصت لاستقبال التلاميذ والتلميذات بالإقليم خلال الموسم الدراسي الجاري بلغت 68 مؤسسة تعليمية تتوزع على 40 مؤسسة ابتدائية (من بينها 17 فرعية) تضم 789 قسما و789 أستاذا للتعليم الابتدائي، و17 مؤسسة ثانوية إعدادية تضم 362 قسما و480 أستاذا للتعليم الإعدادي، و11 ثانوية تأهيلية، تضم 231 قسما، و457 أستاذا للتعليم الثانوي.