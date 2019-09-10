صرح عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحافية هاجر الريسوني، أن المحكمة الابتدائية في الرباط، رفضت أمس الاثنين، طلب السراح المؤقت، لفائدة هاجر، وخطبيها، رفعت الآمين؛ وذلك بخلاف كل التوقعات.
واستغرب عبد المولى الماروري، عضو دفاع الصحافية هاجر الريسوني، “رفض المحكمة لطلب السراح المؤقت لهاجر الريسوني، وخطيبها رفعت الآمين”، موضحا أن “دواعي الاعتقال الاحتياطي في هذه القضية غير مبررة”.
وأكد المحامي عبد المولى الماروري أن “هناك اختلاقا لحالة التلبس في قضية الصحافية، هاجر الريسوني”، مشيرا إلى أن “الخبرة الطبية تؤكد عدم إجرائها أي عملية إجهاض”.
ولفت المحامي عبد المولى الماروري الانتباه إلى أن “هيأة دفاع الصحافية هاجر الريسوني كانت تتوقع أن يغلب صوت الحكمة، والتعقل، وتمتع هاجر الريسوني مع باقي المعتقلين بالسراح المؤقت، وإعطاء الأمل، أو إشارة إلى أن هذا الملف، من الممكن أن يعالج بطريقة، تحفظ صورة هذا البلد، وتحفظ، أيضا، للمواطنين أمنهم، وتحفظ المنابر الإعلامية شجاعتها في التعبير”.
وشدد عبد المولى الماروري على أن “المحكمة رفضت السراح المؤقت لهاجر، وخطبيها، على الرغم من تقديم كل الضمانات”، مبرزا أن “هذا الملف فيه قضية أخرى غير معلنة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الماروري: الاعتقال الاحتياطي لهاجر الريسوني غير مبرر وهناك اختلاق للتلبس وكل الأدلة تؤكد أنها لم تجهض – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.