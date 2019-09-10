العراق: انهيار يودي بحياة العشرات في يوم عاشوراء بكربلاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عشرات الأشخاص مصارعهم، وأصيب عشرات آخرون، وذلك خلال تدافع أثناء إحياء ذكرى يوم عاشوراء في مدينة كربلاء وسط العراق.

وقالت وسائل إعلامية إن عدد الضحايا وصل إلى 31، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 69 شخصا.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد ذكرت، في تقارير أولية، أن 16 شخصا لقوا مصارعهم، وأصيب العشرات من جراء "انهيار جزء من ممشى خلال ذكرى عاشوراء في كربلاء".

وقالت الوزارة إن الحصيلة غير نهائية.

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وكان قسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء قد أعلن أن 90 ألف عربي وأجنبي نزلوا في فنادق كربلاء خلال زيارة عاشوراء في ذكرى مقتل الإمام الحسين.

وأضاف أن عدد وسائل النقل المشاركة بخطة نقل الزائرين، وصل إلى أكثر من 13 ألف وسيلة نقل، فضلا عن 10 قطارات.

وأفادت مصادر عراقية بانهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء.