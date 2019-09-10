القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجل التضخم السنوي في الصين، ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة خلال آب/ أغسطس الماضي، مظهرا نتائج إيجابية تجاه مستقبل النمو الاقتصادي رغم الحرب التجارية الشديدة التي تشنها الإدارة الأميركية على البلاد.
وتتماثل هذه النسبة لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مع معدل تموز/ يوليو الماضي. وهي النسبة الأعلى خلال عام.
,جاء ذلك في بيان صادر عن مصلحة الدولة للإحصاء بالصين في بيان، اليوم الثلاثاء، ذكرت خلاله أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.7 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
ويقلل صعود التضخم في الصين المخاوف، ويزيد من التفاؤل بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في البلاد.
ويعاني الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في 2019 مقابل 6.3 بالمئة في تقديرات سابقة.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.6 بالمئة وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع التضخم السنوي في الصين رغم الحرب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.