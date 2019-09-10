شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تجدد قصف مناطق متفرقة من التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

جددت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران قصفها واستهدافها العنيف على مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية الهاوزر ظهر اليوم الثلاثاء.

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وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والمتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح البرجنيف .

وفي ذات السياق تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم واسع شنته عناصر المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية ، وكسرت الهجوم ودحرت عناصر المليشيا التي هاجمت المواقع.

وتقول المصادر العسكرية إن عناصر المليشيات تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل أبطال القوات المشتركة.