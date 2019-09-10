الوزراء السعودي يرحب بالبيان المشترك مع الإمارات حول اليمن

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وكالة الأنباء السعوديةالثلاثاء 2019/9/10 05:01 م بتوقيت أبوظبي
اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رحب مجلس الوزراء السعودي بتأكيد البيان المشترك للمملكة والإمارات على دعم الحكومة الشرعية في اليمن لهزيمة المشروع الإيراني.
جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ونوه المجلس باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة السعودية للحوار، مشدداً على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.
وأشار إلى تأكيد الدولتين استمرارهما في دعم الحكومة الشرعية في جهودها لدحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.
وبخصوص الشأن السوداني، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية، معتبراً هذه الخطوة تأكيدا لإرادة السودانيين وحرصهم على مصلحة بلدهم والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره.
وفلسطينياً، شدد المجلس على ما تضمنته كلمة السعودية أمام "لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف" بالأمم المتحدة.
وأعاد التأكيد على وقوف السعودية مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.
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