الصحة العراقية: مصرع 16 شخصا خلال احتفالات ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، إن 16 شخصا لقوا مصرعهم خلال احتفالات ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

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