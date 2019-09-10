سفير الخرطوم في إثيوبيا: نتوقع زيادة الدعم الإقليمي والدولي للسودان لمواجهة التحديات الاقتصادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وذلك عقب جلسة طارئة عقدها مجلس السلم والأمن الأفريقي، بأديس أبابا. والتقت "العين الإخبارية" بسفير السودان لدى أديس أبابا أنس الجيلاني، وقال: "إن قرار رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد يتيح الفرصة للسودان للاستفادة من الدعم الدولي ومن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية"، داعيا المجتمع الدولي والولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان.

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