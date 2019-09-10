شكرا لقرائتكم العراق.. 31 قتيلاً وعشرات الجرحى بانهيار ممشى في كربلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين أثناء الاحتفال بذكرى عاشوراء في كربلاء بجنوب بغداد. وأفادت مصادر عراقية بانهيار ممر أثناء مراسم عاشوراء في كربلاء، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بارتفاع حصيلة حادث كربلاء إلى 31 قتيلاً و96 جريحاً. وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن الحادث في كربلاء نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء.

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