تسجيل 4 حالات مؤكدة بوباء الكوليرا في ولاية النيل الأزرق جنوب السودان

أعلنت وزارة الصحة في ​السودان​ "تسجيل أربع حالات مؤكّدة بوباء ​الكوليرا​، ووفاة ثلاثة أشخاص من أصل 37 أصيبوا بإسهال الحاد، في ولاية ​النيل الأزرق​ جنوب البلاد".

ولفتت إلى أنّ "الوزير أكرم التوم طالب "​منظمة الصحة العالمية​" بإرسال إمدادات من لقاح الكوليرا فورًا".

وكان قد توفّي العشرات جراء الإسهال الحاد في السودان في عام 2016، بعد تسجيل آلاف الحالات في أرجاء البلاد.

وتشهد ولاية النيل الأزرق، الّتي تضمّ أقليّة عرقيّة كبيرة، تمرّدًا تقوده "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" منذ عام 2011.