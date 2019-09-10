وزير خارجية العراق: ندعو إلى استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

أكّد وزير الخارجية العراقية محمد الحكيم، أنّ "أبناء المنطقة قادرون على حماية الملاحة البحرية دون الحاجة لتدخل دولي، ونحنلا نؤيّد المشاريع الّتي تؤدّي إلى رفع التوتر".
وركّز في مؤتمر صحافي في القاهرة، على "أنّنا نؤيّد الحوار والحل السياسي ودعم جهود السلام في سوريا واليمن، وندعو إلى استعادة سوريا لمقعدها في "جامعة الدول العربية"، مشدّدًا على "أنّنا ندين اعتداء إسرائيل على بعض الدول العربية وحقها بالدفاع عن نفسها".
ولفت الحكيم إلى أنّ "بغداد ترفض أيّ تواجد عسكري تركي على الأراضي العراقية".
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