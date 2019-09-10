وزير خارجية العراق: ندعو إلى استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

أكّد وزير الخارجية العراقية ​محمد الحكيم​، أنّ "أبناء المنطقة قادرون على حماية الملاحة البحرية دون الحاجة لتدخل دولي، ونحنلا نؤيّد المشاريع الّتي تؤدّي إلى رفع التوتر".

وركّز في مؤتمر صحافي في ​القاهرة​، على "أنّنا نؤيّد الحوار والحل السياسي ودعم جهود السلام في ​سوريا​ و​اليمن​، وندعو إلى استعادة سوريا لمقعدها في "​جامعة الدول العربية​"، مشدّدًا على "أنّنا ندين اعتداء إسرائيل على بعض الدول العربية وحقها بالدفاع عن نفسها".

ولفت الحكيم إلى أنّ "​بغداد​ ترفض أيّ تواجد عسكري تركي على الأراضي العراقية".