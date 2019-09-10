سفيرة رواندا توافق على استقبال مهاجرين أفارقة عالقين في ليبيا

وافقت سفيرة ​رواندا​ لدى الاتحاد الإفريقي هوب توموكوندي غاساتورا ، على استقبال بلادها مئات وربما آلاف ​المهاجرين​ الأفارقة العالقين في ​ليبيا​، بموجب اتفاق يأمل الاتحاد الإفريقي أن يتكرر مع دول أعضاء أخرى في الاتحاد.

واعلنت غاساتورا ان "سنستقبل الدفعة الأولى وتضم مئة خلال بضعة أسابيع". وجاءت تصريحاتها في مؤتمر صحافي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في حضور ممثلين للاتحاد الإفريقي و​المفوضية العليا للاجئين​ التابعة للأمم المتحدة.

واكد الاتحاد الإفريقي و​الأمم المتحدة​ في بيان إن المجموعة الأولى "تضم خصوصا أشخاصا انطلقوا من القرن الإفريقي". وسيتم إيواؤهم في مركز موقت في رواندا قبل نقلهم إلى أماكن أخرى، ما لم يوافقوا على العودة إلى بلدانهم الأم.

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