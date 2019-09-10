"رويترز": رئيس وزراء الجزائر سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام

كشف مصدران كبيران لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "رئيس الوزراء الجزائري ​نور الدين بدوي​ سيستقيل قريبًا، لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام".

ورحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجّين الّذين أجبروا الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​ على الاستقالة في نيسان الماضي، ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.

وكان قد لفت قائد ​الجيش الجزائري​ الفريق ​أحمد قايد صالح​، الأسبوع الماضي، إلى أنّ "مفوضية الانتخابات ينبغي أن تدعو إلى الانتخابات بحلول 15 أيلول الحالي"، في خطوة تعني بدء عدّ تنازلي لمدّة 90 يومًا حتّى يوم التصويت.

مع الإشارة إلى أنّه كان من المقرّر إجراء الانتخابات في تموز الماضي، لكنّها تأجّلت بسبب الأوضاع الراهنة.