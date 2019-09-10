جدّد مجلس الوزراء السعودي "وقوف السعودية مع الشعب الفلسطيني وتقديم كلّ سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليًّا ومبادرة السلام العربية". ونوّه بـ"ما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن السعودية والإمارات، وما أكّد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة السعودية للحوار".
وأعرب خلال جلسته عن "ترحيب البلاد بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان"، وعدّ ذلك "خطوة تؤكّد إرادة الأشقاء السودانيين وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلّعات أبنائه". كماجدّد إدانة السعودية واستنكارها لـ"الهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمّعًا سكنيًّا ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول".
ونوّه مجلس الوزراء بـ"المؤشرات الاقتصاديّة الّتي تضمّنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي، الّذي استعرض التطورات الاقتصاديّة والماليّة في السعودية خلال عام 2018".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة السعودية: نقف مع شعب فلسطين ونقدم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه ببناء دولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.