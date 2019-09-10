حكومة السعودية: نقف مع شعب فلسطين ونقدم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه ببناء دولته

جدّد ​مجلس الوزراء السعودي​ "وقوف ​السعودية​ مع ​الشعب الفلسطيني​ وتقديم كلّ سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها ​القدس​ الشريف، وفق الأسس المعترف بها دوليًّا ومبادرة السلام العربية". ونوّه بـ"ما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن السعودية و​الإمارات​، وما أكّد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة السعودية للحوار".

وأعرب خلال جلسته عن "ترحيب البلاد ب​تشكيل الحكومة​ الانتقالية في ​السودان​"، وعدّ ذلك "خطوة تؤكّد إرادة الأشقاء السودانيين وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلّعات أبنائه". كماجدّد إدانة السعودية واستنكارها لـ"الهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمّعًا سكنيًّا ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية ​كابول​".

ونوّه مجلس الوزراء بـ"المؤشرات الاقتصاديّة الّتي تضمّنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي، الّذي استعرض التطورات الاقتصاديّة والماليّة في السعودية خلال عام 2018".