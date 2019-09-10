الحريري بحثت ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الصيني شؤونا اقتصادية

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​بهية الحريري​، في مجدليون، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال ال​لبنان​ي - الصيني رئيس مجموعة أماكو الصناعية علي العبد الله، الذي عرض معها شؤونا اقتصادية وتنموية.

وشكر العبد الله الحريري على النشاطات والجهود التي تقوم بها لتحريك العجلة الاقتصادية في صيدا وضواحيها، ونوه بإطلاقها العديد من المنتديات في صيدا، ولا سيما الاقتصادية منها، في اطار حرصها على تفعيل الحوار مع كل القطاعات حول قضايا المدينة.

كما عرض العبد الله مع الحريري اوضاع منطقة عكار، مثمنا المبادرة التي اطلقتها تحت عنوان "عكار تحت الضوء" من خلال ​مؤسسة الحريري​ للتنمية البشرية المستدامة، معتبرا "أن المبادرة مهمة والمنطقة احوج ما تكون اليها ومن شأنها تحفيز الشباب على المشاركة بأفكارهم وطاقاتهم في تنمية المنطقة والنهوض بها"، معربا عن "دعمه الكامل لهذه المبادرة".

ورأى "ان تطوير المهارات والقدرات عند الشباب في عكار كان احد عناوين مسيرة وانجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أرسى قواعد العلم في لبنان قاطبة على مدى أجيال وكان عابرا للطوائف والمناطق".

وتجاوبا وانسجاما مع هذه المبادرة تقدم العبد الله من الحريري بفكرة إستحداث وتجهيز صف في مهنية تكريت الرسمية لتدريب وتخريج طلاب باختصاص فني تقني لتصنيع وتحويل الورق، مبديا استعداد مجموعة أماكو الصناعية لتقديم المعدات والتدريب للأساتذة لكي يقوموا بتخريج طلاب فنيين وتقنيين ومختصين بتشغيل وصيانة آلات الورق، حيث أبدت الحريري اعجابها بهذه الفكرة وتقرر متابعة الموضوع مع المعنيين.