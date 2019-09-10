إدراج خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 على جدول أعمال الحكومة الخميس

أعلنت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية"، "أنّها أعدّت بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات المعنيّة و​منظمات المجتمع المدني​ وبدعم من وكالات ​الأمم المتحدة​، خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار ​مجلس الأمن​ 1325 حول المرأة والسلام والأمن".

وأوضحت أنّ "الأهداف الاستراتيجيّة الخمسة للخطّة هي: مشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات كافّة، منع نشوب النزاعات، الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، حماية المرأة من ​العنف​ المبني على النوع الاجتماعي، وتعديل القوانين المجحفة بحقّ النساء".

وذكّرت بأنّ "الهيئة الوطنية قد قامت بإعداد الخطة بناءً على تكليف من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وبعد تقديمها إليه في أيار الماضي، جالت على مختلف ​الكتل النيابية​ والوزراء بهدف عرض الخطة عليهم، واختتمت الجولة بزيارة إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، حيث قدّمت له خطة العمل وعرضت أهمّ أهدافها الّتي تتمثّل في تعزيز دور النساء في بناء السلام لمجتمع أكثر عدالة وشموليّة".

ولفتت الهيئة إلى أنّ "خطة العمل الوطنية للقرار 1325 قد وُضعت على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​ الخميس المقبل، على أمل أن يتمّ اعتمادها لتكون الخطة التطبيقيّة الأولى الّتي يعدّها لبنان للقرار 1325، ولكي يتمّ البدء بتنفيذها خلال الأربع سنوات المقبلة".