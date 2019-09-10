سفارة روسيا: لقاء للجنة الحكومية الروسيةاللبنانية المشتركة للتعاون العسكري

اعلنت سفارة ​روسيا​ الاتحادية في بيان انه منذ أيام عدة، عقد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية الروسية-اللبنانية المشتركة للتعاون العسكري التقني، الذي أكد توجه الجانبين الى تعزيز التعامل البناء.

وأوضحت أنه في المرحلة المقبلة، سوف يواصلان تطورا مستداما في هذا المجال، في سياق التحضير لزيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى موسكو وعبر الاتصالات بين وزارات الدفاع والداخلية في كلا البلدين.

