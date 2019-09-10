وديع الخازن: الفرصة متاحة أمام الجميع لإعادة وصل ما انقطع

أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​ إلى أن الفرصة متاحة أمام الجميع لإعادة وصل ما انقطع في الحوار والتشاور، وبناء جسر من الثقة يدعم التسليم بمنطق التوازن المفقود إذ من دونه لن تقوم قائمة لدولة أو حكومة أو سلطة.

وبعد زيارته وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، أثنى على كلمة بري في مناسبة تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ومواقفه المتشددة الجارية حول حدود لبنان البحرية والبرية.

ورأى أن بري "نجح في ترميم العلاقة بين ​حزب الله​ ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​، لأن هذه المسألة الحيوية تندرج في خطته الجامعة والموحدة في إطار الموقف اللبناني الرسمي لمواجهة مخاطر أخذ الوطن الى أوضاع أكثر تردياً نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية المتتالية، والتي تفاقمت بحادثة الطائرتين المسيرتين على حي سكني في الضاحية الجنوبية من بيروت".

Advertisements

ونقل عن بري تأكيده أن "لا شيء الا وهو قابل للمعالجة طالما يخضع الأمر لمواد الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضيناه جميعاً بعد ​اتفاق الطائف​"، لافتاً إلى أنه "ولأن بري متمسك بميثاقية العيش، فقد لخّص نظرته هذه، معتبراً أن لبنان لا يمكن أن يعيش من دون مسيحييه، لذا فهو يولي أهمية قصوى لروحية المشاركة الحقيقية، كما نص عليها اتفاق الطائف، أي ​المناصفة​ الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين، مشدداً على أن الطريق الأسلم هو ترك الأمر بيد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كي يعالج الموضوع بحكمته من موقعه كحكم، الموازن لكل الصلاحيات الدستورية في البلاد".

وتمنى على بري أن تسلك العلاقات المميزة، القائمة بينه وبين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، طريقها الى التحرر من كافة العوائق، لئلا تؤثر سلباً على أوضاع البلد الحياتية والإقتصادية.

وكان بري قد عرض الأوضاع المالية والإقتصادية، فاستقبل لهذه الغاية حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، رئيس لجنة المال النيابية النائب ​ابراهيم كنعان​ ورئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​.