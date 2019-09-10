رئيس بلدية بشري عرض مع وزير البيئة المخالفة البيئية في القرنة السوداء

أعلنت بلدية بشري في بيان "ان رئيس بلدية بشري ​فريدي كيروز​ يرافقه الاستاذ اسعد كيروز زار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة حيث تطرق البحث الى أمور بيئية تخص ​مدينة بشري​.

وقد تم عرض المخالفة البيئية الكبيرة التي تنفذ في منطقة ​القرنة السوداء​ باستحداث بركة مياه على علو 2700 متر وينفذها المشروع الاخضر، والتي لا تستوفي الشروط القانونية والبيئية.

وأشار البيان الى ان انشاء البركة مخالف لقرار وزير البيئة رقم 187/1 والذي يصنف الموقع المعروف بجبل المكمل - القرنة السوداء من المواقع الطبيعية والمحددة من رأس الجبل حتى علو 2400 متر نزولا. والتي تمنع اية اعمال من اي نوع كان عامة او خاصة على سطح الارض او بباطنها قبل الحصول على موافقة ​وزارة البيئة​.

كما ان الموقع التي تنفذ فيه البركة يقع ضمن نطاق بلدية بشري حسب الوثائق والمستندات التي بحوذة بلدية بشري والتي هي حتى الان موضوع نزاع جغرافي مع الجوار بانتظار ترسيم الحدود الجغرافية النهائية من قبل الدوائر المعنية.

وقد طالب رئيس بلدية بشري، جريصاتي، باجراء الاتصالات اللازمة والسريعة لايقاف الاعمال المخالفة للقوانين.

وبعد الاطلاع على صور المخالفة والخرائط المرفقة، أبدى وزير البيئة حرصه الشديد على منع اية مخالفة او تعدي بيئي على المناطق الطبيعية وحفاظا على ​المياه​ الجوفية.

كما عرض رئيس البلدية مشروع المرصد الفضائي الذي ستنفذه بلدية بشري بالتعاون مع ​جامعة اللويزة​ في جرد بشري وقد أبدى معالي الوزير اعجابه بهذا المشروع الحيوي والذي يتطابق مع كل المعايير البيئية".