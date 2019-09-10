تدابير سير لمدة أسبوع بسبب أعمال تنظيف أقنية الصرف داخل أنفاق المطار

أعلنت المديرية العامة لقـوى الامن الداخلي أن إحدى الشركات المتعهدة، ستقوم بأعمال تنظيف أقنية الصرف لأنفاق المطار، بدءًا من تاريخ 11/9/2019 لغاية تاريخ 17/9/2019، يومياً وعلى مرحلتين: المرحلة الأولى: من الساعة 7.00 لغاية الساعة 10.00، على المسلك المؤدّي من بيروت إلى خلدة. المرحلة الثانية: من الساعة 15.00 لغاية الساعة 18.00، على المسلك المؤدّي من خلدة إلى بيروت.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال ستؤدي إلى تضييق الطريق على المسلكين، خلال فترة الأشغال، من دون منع المرور.

وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.