عمال النظافة والحراسة في المؤسسات التعليمية في جهة الرباط يحتجون – التفاصيل

يخوض عمال النظافة في المؤسسات التعليمية، في جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، إضرابا، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الرباط.
ودعا المكتب الجهوي لعمال الحراسة، والنظافة، المنضوي تحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في جهة الرباط، في بلاغ له، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، “عاملات، وعمال النظافة إلى وضع الشارة، الأيام الماضية، 3 و4 و5 شتنبر الجاري”.
وحمل المكتب الجهوي لعمال الحراسة والنظافة الأكاديمية الجهوية في الرباط المسؤولية القانونية، والإدارية في كل “ما يحدث من خروقات، ومخالفات شغلية، من خلال عقد صفقات بدفاتر تحملات، منافية للقوانين الجاري بها العمل، وعدم معاقبة المخالفين لها”.
وطالب المصدر ذاته “الأكاديمية الجهوية في الرباط بصرف متأخرات أجور العاملات، والعمال بشكل فوري”.
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