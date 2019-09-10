بعد التعادل ضد بوركينافاسو.. خاليلوزيتش يسعى لهزم النيجر في ثاني مبارياته مع الأسود

يستقبل ساء اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني الأول، منتخب النيجر، على أرضية الملعب الكبير لمدينة مراكش، في لقاء إعدادي، يدخل ضمن استعدادات الأسود للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

وتمثل مواجهة النيجر، الظهور الثاني للبوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، الذي تعاقدت معه الجامعة، خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

ويسعى خاليلوزيتش، إلى الفوز نتيجة وأداء، على النيجر، وذلك لمحو الصورة الباهتة التي ظهرت بها العناصر الوطنية، في مباراته الأولى، الجمعة الماضي، ضد بوركينافاسو، والمنتهية بالتعادل هدف لمثله، علما أن البوركينابيين كانوا قريبين من الفوز، لولا الهدف المتأخر الذي وقعه زهير فضال.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني، أمس الاثنين، آخر حصة تدريبية، استعدادا لمباراة اليوم، والتي استغرقت قرابة ساعة و20 دقيقة، حيث ركز خلالها المدرب البوسني على وضع آخر اللمسات، ومعالجة أخطاء مباراة بوركينافاسو، من أجل الظهور بمستوى أفضل ضد منتخب النيجر.