ابتسام لشكر: الفحص الطبي الذي فرض على هاجر هو عنف جنسي.. واغتصاب! -فيديو

كشفت الناشطة الحقوقية، وإحدى أبرز الوجوه البارزة في مجال الدفاع عن الحريات الفردية “إبتسام لشكر”، أن الفحص الطبي، الذي أجريَ عنوة عن جسد الزميلة، هاجر الريسوني، يُعد اغتصابا، وعنفا جنسيا في حقها.

وقالت إبتسام في حديثها لـ”اليوم24” بعد زوال أمس الاثنين، خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، تزامنا مع أولى جلسات محاكمة هاجر الريسوني، إن الدولة أصبحت هي “جسد للنساء”.

وتابعت إبتسام، وقالت: “لم يعد من المعقول أنّ نبقى صامتين عما يجري، وما تعرضت له هاجر لا يهم خلفياته الدينية، أو السياسية، وأكدت أنها كناشطة حقوقية، تُعلن تضامنها المطلق مع هاجر الريسوني، باعتبارها امرأة تعرضت للاضطهاد”.

يذكر أن القاضي وافق في بداية الجلسة على تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين المقبل، بطلب من الدفاع، قبل أن يمر لطلبات السراح المؤقت.