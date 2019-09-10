بعد التعادل ذهابا.. المنتخب الأولمبي يستهدف العودة ببطاقة التأهل من باماكو

يحل المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم الثلاثاء، ضيفا على نظيره المالي، ضمن إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، أقل من 23 سنة، المقرر خوضها بمصر، دجنبر القادم، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.

وخاضت العناصر الوطنية، أمس الاثنين، آخر حصة تدريبية، على أرضية ملعب موديبو كيتا، التي ستكون مسرحا للقاء اليوم، وذلك بالعاصمة المالية، باماكو.

وشهدت حصة أمس، مشاركة كل لاعبي المنتخب الأولمبي، باستثناء لاعب أياكس أمستردام الهولندي، الذي تعرض للإصابة في مواجهة الذهاب، مما فرض عليه مغادرة بعثة الأولمبيين.

ويسعى الفرنسي باتريس بوميل، مدرب العناصر الأولمبية، في ثاني ظهور له، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تمكنه من العودة ببطاقة التأهل من مالي.

وانتهت مواجهة الذهاب، السبت الماضي، على أرضية ملعب مراكش الكبير، بالتعادل هدف في كل شبكة، مما يفرض على الأولمبيين، الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب، أو التعادل بهدفين فما فوق، بغية ضمان الحضور في كأس إفريقيا، والمنافسة على التأهل إلى أولمبياد “طوكيو”.