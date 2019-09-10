القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل (40 عاما) بجروح خطيرة أثناء عمله داخل مصنع في قرية كفر برا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وأفاد الناطق بلسان مركز "نجمة داوود الحمراء" أنه تلقى بلاغا قرابة الساعة 13:25 حول إصابة عامل بغرض ثقيل في مصنع بكفر برا. وقدم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان الإسعافات الأولية للعامل المصاب والذي وصفت جراحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا مع إصابات خطيرة في القسم السفلي من جسمه. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كفر برا: إصابة خطيرة لعامل داخل مصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.