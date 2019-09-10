نجم ليفربول على رادار ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تألق نجم ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، ساهم بجلب اهتمام فريق أوروبي عملاق للتعاقد معه في أقرب وقت ممكن.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "إكسبريس"، فإن ريال مدريد وجَّه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك، وأضاف الموقع البريطاني أنَّ "الميرنغي" مهتم بشدة بالحصول على خدمات المدافع الهولندي الصلب.

وتابع نفس المصدر، أنَّ ريال مدريد سيبذل قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريبا، رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.

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من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنَّ ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فان دايك.

وأضافت أنَّ "الريدز" سيمنح مدافعه الصلب راتبًا أسبوعيًا يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من 125 ألف جنيه إسترليني، التي يحصل عليها حاليًا.

يذكر أنَّ فان دايك (28 عامًا) يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون كرة القدم.