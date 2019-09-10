شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إصدار منطوق الحكم بالإعدام على "القحوم" في قضية قتل "باشماخ" بحضرموت والان مع التفاصيل

أصدرت محكمة القطن الابتدائيه صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة فضيلة القاضي سامي صلاح الكثيري رئيس المحكمة وبحضور وكيل نيابة القطن عدني رمضان الحيد وأمين سر المحكمة صادق لرضي والمحامي احمد هبيص حكم القصاص بالإعدام على المتهم عبدالله القحوم.

واصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية المتهم فيها عبدالله محمد القحوم بقتل المجني عليه مرتضى أحمد سالم باشماخ والسرقة.

وقد قضى منطوق الحكم بإدانة المتهم عبدالله القحوم بتهمة قتل المجني عليه مرتضى أحمد سالم باشماخ المنسوبة إليه ومعاقبته بالإعدام قصاصا، وتنفيذه في ساحة عامة ، وإدانة المتهم المذكور بتهمة السرقة بإكراه المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن عشر سنوات تعزيرا.

والزامه بدفع أربعه ملايين ريال تعويضا لأولياء الدم ، ودفع مليون ريال مخاسير القضية وأتعاب المحاماة ، وبعد النطق بالحكم استأنفه المدان المذكور .