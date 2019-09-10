شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مأرب يدشن وحدة صحية للنازحين في كلية المجتمع والان مع التفاصيل
افتتح اليوم الثلاثاء وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، يرافقه وكيل محافظة صنعاء عادل حمود الصبري، وحدة صحية للنازحين في كلية المجتمع في مدينة الروضة بمأرب.
وطاف الوكيلان باقسام الوحدة الصحية المكونة من غرفة المعاينة للطبيب ومختبر وغرفة طوارئ تتسع ثلاثة اسرة وصيدلية، واستمعا من القائمين عليها الى شرح عن الية العمل والخدمات الطبية التي ستقدمها للنازحين في كلية المجتمع البالغ عددهم نحو 750 اسرة.
ووجه وكيل محافظة مأرب الدكتور مفتاح مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بدعم الوحدة الصحية بالخدمات خدمات الرعاية الاولية الى جانب التنسيق في توفير ما يمكن من الادوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوحدة الصحية مقدمة من هيئة الاغاثة التركية (I.H.H).
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