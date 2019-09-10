شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: مليشيا الحوثي بايعوا الخميني سراً وبمجرد تمكنهم سيعلنون عنها والان مع التفاصيل

أكد وكيل وزارة الاعلام في الحكومة الشرعية ان القيادات المحورية في جماعة الحوثي لها بيعة لقائد الثورة في ايران علي خامنئي .

وقال غلاب في تعليقه على اعلان زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بأن ولاء جماعته لخامنئي بأن كذلك القيادات الحوثية المحورية لها بيعة للخامنئي .

وأشار غلاب:حسين الحوثي مع اربع قيادات كانت بيعتهم في نهاية الثمانينيات للخميني فقط طبيعة الصراع اليمني والحرب ومحاولة انقاذ نفسها يجعلها تتكتم والواقع يحكي انهم اصبحوا خمينية وبمجرد ان يتمكنوا سيعلنونها.

واختتم:عساكر الفرس ارتزاق قاتل للأوطان.