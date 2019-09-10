شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي جنوبي: الانتقالي قادر على العودة لعتق لكنه ملتزم ببيان التحالف والان مع التفاصيل

أكد صحافي جنوبي أن قوات الحزام قادة على استعادة عتق عاصمة شبوه الا ان الانتقالي ملتزم ببيان التحالف.

و قال الصحافي الجنوبي عدنان الاعجم ان المجلس الانتقالي ملتزم ببيان التحالف لوقف اطلاق النار الا انه قادر عسكريا في العودة الى عتق عاصمة محافظة شبوة .

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وذكر الاعجم ان الانتقالي ملتزم بكل بيانات دول التحالف العربي ووفده التفاوضي لن يغادر جدة الا متى ما طلبت منه الحكومة السعودية ذلك.

وأشار الاعجم ان المجلس عسكريا قادر ان يعود الى عتق وهذه المرة ستظهر مفاجأة لن يتوقعها حزب الاصلاح ولكن الانتقالي ملتزم بوقف اطلاق النار حاليا بحسب قوله.

وتسيطر قوات عسكرية موالية للاصلاح على عتق خلال الفترة الماضية فيما عبر سكان شبوة عن تردي الخدمات بعد سيطرتها على المدينة وتناشد النخبة الشبوانية العودة لعتق واستعادتها من جديد.