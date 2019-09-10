شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول نقابي: مليشيا الحوثي تفرض "قسم الولاية" في 8 آلاف مدرسة والان مع التفاصيل

أكد مسؤول نقابي في نقابة المعلمين أن مليشيا ايران الحوثية تجري منذ أيام اجتماعات مكثفة في مناطق سيطرتها استعداداً للعام الدراسي الجديد، وإنها تضغط على مدراء المدارس والمعلمين لإلزام الطلبة بترديد ما يسمى ب"قسم الولاية" في طابور الصباح.

ووقال يحيى اليناعي المسؤول الاعلامي لنقابة المعلمين أن الجماعة تحاول بهذا التصرف تعميم تجربتها في محافظة صعدة على كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث يردد جميع طلاب صعدة في الطابور الصباحي منذ العام 2014م هذه الكلمات "اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي» ويصرخون بها يوميا في ختام طابور الصباح بدلاً عن النشيد الوطني.

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وذكر اليناعي في تصريحات صحفية اليوم أن جماعة الحوثيين قامت بإجراء 234 تعديلاً على كتب المناهج الدراسية للمرحلتين الأساسية والثانوية " طبعة 2014م" دون الرجوع للجنة المناهج.

مشيرا أنها علقت عمل لجنة المناهج ومنعتها من عقد اجتماعاتها والقيام بمهامها، واستبدلتها بلجنة أخرى شكلها يحيى الحوثي من الأكاديميين الموالين لجماعته.

وقال اليناعي إن ما يسمى ب"القسم التربوي" في جماعة الحوثيين هو من يشرف على العملية التربوية والتعليمية، وأن التعديلات شملت مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ وهو "ما يعكس حقيقة التوجه الحوثي باستقطاب النشء نحو أفكار الجماعة ونهجها العام".