عودة القضاء إلى "درنة" الليبية بعد تحريرها من الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المؤسسات القضائية تعود إلى العمل بمدينة درنة الليبية بعد تحريرها من الإرهاب.



يقول ملازم أول الصديق الزاوي، الناطق الرسمي باسم وزارة العدل والشرطة القضائية الليبية: "ها نحن اليوم نقف في مدينة درنة الأبية التي كانت بالأمس في طائلة الإرهاب، الآن درنة حُررت بفضل القوات المسلحة، الآن وبالتنسيق مع وزير العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية لتفعيل مكتب جهاز الشرطة القضائية بدرنة، الآن افتتحنا مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدرنة، وهذا إنجاز عظيم، ورسالة إلى جميع الدول التي تشاهد حربنا على الإرهاب."





ويضيف الناطق الرسمي باسم وزارة العدل والشرطة القضائية الليبية: "بفضل الله وبفضل عزائم الشهداء الذين سالت دماؤهم في ربوع الوطن، نحن نقف أمام القانون والعدالة الاجتماعية، الآن لا يوجد حق الاستيفاء بالذات، الآن نحن ننتصر على الإرهاب."



يقول مقدم عبدالعظيم العبيدي، مدير مكتب الشرطة القضائية بمدينة درنة الليبية: "تم تحرير درنة من براثن الإرهاب الذي جثم على هذه المدينة طيلة 8 سنوات عجاف، بالأمس القريب تم افتتاح محكمتي دار القبة الجزئية والابتدائية والنيابة العامة ومحكمة الاستئناف، واليوم نفتتح مؤسسة الإصلاح والتأهيل بدرنة والأمور كما ترون أمامكم، كل هذا بالمجهودات الشخصية والإدارة الحكيمة.

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