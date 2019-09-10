رباعية الجامعة العربية ترفع مشروع قرار لوزراء الخارجية ضد إيران

رفعت اللجنة الرباعية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، مشروع قرار لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة حول تدخلات طهران في المنطقة.

وترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران.

واحتضنت القاهرة، الاجتماع الذي جرى بين أعضاء اللجنة الرباعية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

يأتي ذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في وقت لاحق اليوم.

واستعرضت اللجنة تقريراً أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية، حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.

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ولا تزال إيران تواصل تهديداتها للدول العربية عبر التدخل عسكريا وسياسيا عبر مليشياتها المختلفة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان بما يشكل تهديدا مباشراً لتلك الدول.





ففي العراق، تُعِد أطراف سياسية استمرار الحشد الشعبي في بناء ترسانته العسكرية مخططا من الحرس الثوري لتحجيم جيش البلاد بالكامل ضمن استعدادات إيران لإبعاد المواجهة العسكرية عن أراضيها، ونقل المعركة البرية والجوية مع واشنطن وحلفائها إلى بغداد.

والإثنين، قُتل 18 عنصرا من مليشيات موالية لإيران في غارات جوية بمنطقة البوكمال شرقي سوريا.

أما تهديدات أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصر الله لإسرائيل، فاعتبرها سياسيون لبنانيون تجاوزا لدولتهم والقرارات الدولية وبمثابة تدمير للبلاد لصالح إيران.

وقبل أسبوع، اتهمت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.