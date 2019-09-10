Advertisements Advertisements باكستان تدعو الصحة العالمية لتوفير الاحتياجات الصحية في كشمير الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - وكالات التقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مدينة جنيف السويسرية.

Advertisements وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن قريشي طالب منظمة الصحة العالمية بلعب دورها الفعال لتوفير الاحتياجات الصحية الأساسية في كشمير المتنازع عليها مع الهند. وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن الكشميريين يواجهون المشاكل الصحية في ظل تطورات الأوضاع الأخيرة وخاصة بسبب حظر التجول عقب قرار الحكومة الهندية بإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير. Advertisements Advertisements

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