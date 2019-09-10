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خلال 8 أشهر.. وفاة أكثر من ألف شخص بحمى الضنك بالفلبين

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، وفاة أكثر من ألف شخص في البلاد، نتيجة إصابتهم بمرض حمى الضنك، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.



وقالت وزارة الصحة إن حوالي 40 بالمئة من الضحايا، البالغ عددهم 1021 شخصا، والذين توفوا إثر إصابتهم بالمرض خلال الفترة بين الاول من يناير و24 من أغسطس، كانوا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وتسعة أعوام.

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وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة كان تقريبا ضعف العدد البالغ 622 شخصا، والذين تم تسجيلهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد تم الإبلاغ عن 249332 حالة إصابة بحمى الضنك خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، بالمقارنة مع 119224 حالة خلال الأشهر الثمانية نفسها من عام 2018، بحسب ما ذكرته الوزارة.

وكانت الفلبين أعلنت الشهر الماضي تفشي وباء حمى الضنك في البلاد، وسط زيادة عدد حالات الاصابة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إريك دومينجو، إن الوباء خارج عن السيطرة، حتى على الرغم من أن معدل الزيادة في عدد الحالات قد تباطأ منذ أغسطس.