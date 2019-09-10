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رئيس الوزراء السوداني يزور الجنوب فى أول زيارة له

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

قالت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيزور جنوب السودان يوم الخميس المقبل، في أول رحلة خارجية له، بعد توليه مهام منصبه.

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وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن رئيس الوزراء يرافقه 4 من وزراء الحكومة سيتوجهون يوم الخميس إلى جوبا، وسيعود إلى السودان الجمعة المقبلة.

وأضاف أن الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الوزراء السوداني إلى جنوب السودان، هدفها تأكيد العلاقة الخاصة بين السودان وجنوب السودان.