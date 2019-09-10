- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
رئيس الوزراء السوداني يزور الجنوب فى أول زيارة له
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
قالت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، سيزور جنوب السودان يوم الخميس المقبل، في أول رحلة خارجية له، بعد توليه مهام منصبه.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن رئيس الوزراء يرافقه 4 من وزراء الحكومة سيتوجهون يوم الخميس إلى جوبا، وسيعود إلى السودان الجمعة المقبلة.
وأضاف أن الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الوزراء السوداني إلى جنوب السودان، هدفها تأكيد العلاقة الخاصة بين السودان وجنوب السودان.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء السوداني يزور الجنوب فى أول زيارة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.