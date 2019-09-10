الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة مسيرة في غزة

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 Advertisements أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في قطاع غزة ليل الاثنين. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن سبب سقوط الطائرة قيد التحقيق حالياً. وقالت مصادر في غزة إن "حركة حماس رصدت الطائرة وأسقطتها"، بحسب الصحيفة.



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