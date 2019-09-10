Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 Advertisements شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات وتفتيش في الضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال 22 فلسطينياً. ونقل موقع "عرب48" عن بيان لجيش الاحتلال، قال فيه إن جنوده اعتقلوا بالتعاون مع الشاباك 17 فلسطينياً من الضفة والأغوار، بتهم تتعلق بالمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، وحيازة أسلحة ووسائل قتالية". كما زعم البيان ضبط وسائل قتالية وأسلحة خلال حملة دهم وتفتيش لمنازل في مدينتي الخليل وجنين. وتركزت الاعتقالات في مختلف المحافظات ومنطقة الأغوار والقدس.



Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً بالضفة والقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.