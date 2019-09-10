طالبان تتوعد بمواصلة القتال

Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 Advertisements توعدت حركة طالبان اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وذلك غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة"، مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: "كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأول الجهاد والقتال، والثاني المحادثات والمفاوضات"، مضيفاً أنه "إن أراد ترامب وقف المحادثات، سنسلك الطريق الأول وسيندمون قريباً".



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