نتانياهو يبحث مع بوتين الوضع في سوريا

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد الخميس في مدينة سوتشي السياحية الروسية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني عن المكتب، أن الجانبين سيبحثان "مخاوف إسرائيل من تموضع إيران في سوريا". وكان نتانياهو قال الأحد: "هناك احتمال كبير أن أقوم بزيارة روسيا في وقت لاحق الأسبوع الجاري، لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس فلاديمير بوتين، بغية تفادي أي اشتباك في سوريت، إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".
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