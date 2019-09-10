"بريتيش إيروايز" تلغي مئات الرحلات الجوية لليوم الثاني

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

ألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، اليوم الثلاثاء، المئات من الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي، وذلك مع استمرار إضراب الطيارين لمدة 48 ساعة بسبب نزاع على الأجور. وقدرت الشركة أن الإضراب الذي بدأ أمس الإثنين سيؤثر على 195 ألف راكب. ووصف هذا الإضراب بأنه الأكبر في تاريخ الشركة، والأول الذي ينظمه طياروها. وذكرت رابطة طياري شركات الطيران البريطانية أن تكلفة يوم إضراب تقدر بنحو 40 مليون جنيه استرليني (49 مليون دولار). وكان الطيارون رفضوا في يوليو (تموز) الماضي عرضاً من الشركة بزيادة الأجور بنسبة 11.5% على مدار ثلاثة أعوام. وقالت الرابطة إن اليوم الأول: "من الإضراب حظى بدعم بنسبة 100%". وكانت الرابطة قالت في وقت متأخر من أمس الإثنين إنه ليس من المقرر إجراء مباحثات جديدة. وقالت بريتيش إيروايز إنها "على استعداد" لاستئناف المباحثات. وسيتم إلغاء معظم الرحلات المدرجة لكل يوم وتقدر بـ850 رحلة جوية، كما يعرض على الركاب استرداد قيمة الرحلة أوتحديد موعد لاحق للرحلة.

