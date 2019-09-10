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ارتفاع نسبة الإصابة بالملاريا فى السودان
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
أكد الدكتور بابكر المقبول، مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة فى وزارة الصحة السودانية، أن نسبة الإصابة بالملاريا ارتفعت فى كل الولايات مقارنة بالسنوات العشر السابقة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن المقبول قوله، اليوم الثلاثاء، إن مستنقعات المياه منتشرة فى البلاد، معلنًا الحاجة لتوفير مبيدات البعوض والذباب.
من جانبها، قالت مدير إدارة الصحة العالمية فى وزارة الصحة الاتحادية الدكتورة سارة محمد عثمان، إن هناك خمس ولايات تعتبر أمام تحد كبير، مشددة على ضرورة تنفيذ العديد من الحملات للتخلص من الذباب والبعوض.
وأوضحت أن الحملة الواحدة تتطلب توفير نحو 11 ألف دولار، فضلًا عن حاجة ولاية الخرطوم وحدها لمبلغ 100 ألف دولار.
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