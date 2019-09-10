«البرلمان العربي»: نعمل على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(مكة المكرمة)okazonline أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن الظروف الدقيقة التى يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي والتصدي بحزم للإعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية. جاء ذلك فى تصريح له بالقاهره لمشاركته فى أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم (الثلاثاء) 10 سبتمبر 2019م. وأضاف السلمي إن البرلمان العربي يعمل حالياً على إعداد استرايجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، حيث عقد ندوة موسعة بالجامعة العربية شارك فيها الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط وعدد من المسؤولين والخبراء العرب، مجدداً دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقة هى «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».



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