الخارجية الصينية: نؤيد انسحاب القوات الاجنبية من أفغانستان

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​، هوا تشون ينغ، أن "بلادها تؤيد السحب الكامل للقوات الأجنبية من ​أفغانستان​"، داعيةً "​الولايات المتحدة​ وحركة "طالبان" لمواصلة مفاوضاتهما".

واضافت هوا تشون ينغ: "نؤيد أن تغادر ​القوات​ الأجنبية بطريقة مسؤولة ومنظمة الأراضي الأفغانية، ويعني ذلك أن الإجراءات المناسبة يجب أن تكون مواتية للسلام وتحقيق المصالحة في أفغانستان"، مشيرةً الى أن "الجانب الصيني يتابع سير المفاوضات بين ممثلي حركة "طالبان" والولايات المتحدة".

وأكدت اننا "أشرنا إلى أن الطرفين تمكنا في المرحلة الأخيرة من تحقيق تقدم هام، كما توصلا إلى اتفاق مبدئي فيما يخص اتفاقية السلام، لكن لا يزال الغموض في هذه العملية متواجدا حتى الآن"، داعيةً "الولايات المتحدة وطالبان لمواصلة المفاوضات من أجل تحقيق نتائج تسمح لبذور السلام بالنمو في الأراضي الأفغانية، وخلق ظروف للتسوية النهائية للقضية الأفغانية".