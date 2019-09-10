خارجية باكستان تطالب بتحقيق أممي في سلوك الهند في كشمير

طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، ​الأمم المتحدة​ بفتح تحقيق بشأن الوضع في ​كشمير​ الهندية، محذراً من احتمال وقوع "إبادة" في المنطقة التي يشكل ​المسلمون​ غالبية سكانها.

وأعلن قرشي أمام ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة في جنيف أن "سكان ولاية جامو وكشمير الهندية المحتلة يستعدون للأسوأ"، مضيفًا "اشعر بالاشمئزاز لذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك".

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