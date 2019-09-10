خارجية باكستان تطالب بتحقيق أممي في سلوك الهند في كشمير

طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، الأمم المتحدة بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية، محذراً من احتمال وقوع "إبادة" في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وأعلن قرشي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن "سكان ولاية جامو وكشمير الهندية المحتلة يستعدون للأسوأ"، مضيفًا "اشعر بالاشمئزاز لذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك".
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