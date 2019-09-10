الحواط: نأمل انجاز المزيد من المشاريع لقضاء جبيل

أعلن النائب ​زياد الحواط​ انه "من خلال برنامج ​البنى التحتية​ ذات العمالة المكثفة الممول من ​الحكومة الالمانية​ عبر بنك التنمية الالماني (KfW) والمنفذ من منظمة العمل الدولية(ILO) بالشراكة مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والاشتراك التقني ل​وزارة الأشغال العامة​ تحقق الوعد الذي سعينا من أجله وبدأت أعمال تأهيل مشروع طريق جبيل - ​مار شربل​ - ​عنايا​ - مشمش - لحفد. هذا الطريق الحيوي والاساسي في ​قضاء جبيل​، مقصد سياحي ديني للكثير من اللبنانيين والمغتربين". وأمل انجاز المزيد من المشاريع التي نسعى ونطالب بها لقضاء جبيل.

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