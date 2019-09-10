قاووق: لبنان لن يكون الا ساحة لهزيمة اسرائيل وفشل المشاريع الاميركية

لفت عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​ خلال احياء ذكرى عاشوراء في ​مجدل سلم​ الى أننا "أتينا اليوم إلى جنوب ​المقاومة​ والانتصار لنؤكد مواقف المقاومة، وأن معادلة ​الجيش​ والشعب والمقاومة، هي كنز ​لبنان​ الثمين، وحصنه الحصين، فبهذه المعادلة، أضحى لبنان البلد العربي الأكثر منعة وانتصارا أمام الخطر التكفيري أو ال​إسرائيل​ي".

وأشار الى أنه "يمكن ل​أميركا​ أن تذل ملوكا أو أمراء ورؤساء أو أن تخضع دولا كبرى، ولكن هيهات أن تستطيع أن تنال من كرامة وإرادة المقاومة، التي هي أقوى من أن تهزم، وأعز من أن تذل، وأكبر من أن تحاصر أو أن تعزل".

واشار الى أننا "من أرض ​الجنوب​ المخضب بالدم والشهادة والانتصار، أنه رغم كل التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأميركية، فإن لبنان هو لبنان المقاومة والانتصار، ولن يكون إلا ساحة لهزيمة العدو، وفشل المشاريع الأميركية، ولن يأتي اليوم الذي نسمح فيه لأميركا أو إسرائيل أن يحققوا أية مكاسب عسكرية أو سياسية على حساب المقاومة وانجازاتها"، مضيفا: "ليعلم ​العالم​ ولتشهد الدنيا أنه في الأول من أيلول عام 2019، ثبتت المقاومة ورسخت معادلة الردع التي تحمي الوطن، وفي 9 أيلول 2019، ثبتت ورسخت وأكدت معادلة استهداف المسيرات الإسرائيلية من أجل حماية سمائنا والسيادة، والبداية كانت من راميه، ولن تكون النهاية".