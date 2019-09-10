الراعي التقى رئيس اتحاد بلديات الكورة ووفدا بولنديا وقمير

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس ​الراعي​ في الصرح البطريركي في الديمان رئيس اتحاد بلديات ​الكورة​ ​كريم بو كريم​، رئيس بلدية دار ​بعشتار​ اسحق عبود، كاهن الرعية المونسنيور جورج عبود، رئيس بلدية كفرصارون الكورة ​ميشال الحلو​.

ودعا عبود البطريرك لتكريس وتدشين وازاحة الستارة عن تمثال القديس مارون الذي أقامته البلدية بالتعاون مع الاتحاد عند مستديرة البلدة مطلع شهر تشرين الاول .

بعدها، التقى الراعي الوزير السابق ​ابراهيم الضاهر​ الذي عرض مع البطريرك الاوضاع العامة على الساحة المحلية.

ثم استقبل وفدا من الكهنة البولنديين الذين يقومون برحلة حج الى قنوبين والارز والاماكن المقدسة في ​لبنان​ برئاسة المطران ميخايانوخا الذي قدم للراعي مجلدا يحوي صورا لايقونات كنائس ​بولندا​ من تاليفه.

ورحب البطريرك بالوفد باللغة الايطالية، متمنيا لهم زيارة حج مباركة، وداعيا الى توطيد العلاقة مع لبنان.

الى ذلك، استقبل الراعي رئيس ​بلدية اميون​ السابق غسان كرم الذي اشار الى ان الزيارة تقليدية سنوية للترحيب بالراعي في جبة بشري، مؤكدين "الالتزام الدائم بالتواصل مع هذا الصرح الذي نكن له كل الاحترام والتقدير وقد بحثنا مع غبطته ​الوضع الاقتصادي​ الصعب وامورا انمائية تخص منطقة الكورة".

وظهرا استقبل الراعي المدير العام ل​وزارة الطاقة والمياه​ المهندس ​فادي قمير​ وعرض معه اوضاع وزارة الطاقة والمياه وما تقوم به الوزارة في سبيل الوصول الى مرحلة تتمكن من خلالها تقديم افضل الخدمات للمواطنين.